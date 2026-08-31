Damal'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi - Son Dakika
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Damal'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Damal\'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi
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Damal'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, köylüler seferber oldu, can kaybı yaşanmadı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken köylüler ağaçların temizlenmesi için seferber oldu.

Damal'a bağlı Seyitören köyünde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle maddi hasar oluştu. Köy içerisindeki birçok ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Fırtınadan dolayı can kaybı yaşanmazken, birçok ağacı ise zarar gördü. Köyde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgarın ardından devrilen ağaçlar için köylüler seferber oldu. Ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden olan ağaçlar traktörlerin yardımıyla devrildikleri yerden çekilerek boş alana taşındı. Çalışmalar sırasında ağaçların çevrede oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçilirken, geçiş güzergahlarının da yeniden kullanıma açılması sağlandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damal'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi - Son Dakika

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