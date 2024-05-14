Damatını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Damatını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

Aksaray'da damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder, oğluyla birlikte adliyeye sevk edildi. Olay, Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Tartışma sonucunda kayınpeder, damadına tabancayla ateş açtı ve damadı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kayınpeder ve oğlu, adliyeye sevk edildi.

14.05.2024 22:33
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Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

AKSARAY - Aksaray'da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder gözaltına alındığı oğluyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip, babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için dün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir, kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ve oğlu G.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Damatını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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