Danıştay, Melih Gökçek hakkındaki \'işleme konulmama\' kararını kaldırdı

03.02.2026 19:08  Güncelleme: 19:34
Danıştay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında imar planı değişiklikleri üzerinden sağlanan 'haksız menfaat' iddialarına yönelik İçişleri Bakanlığının verdiği "işleme konulmama" kararını iptal etti. Karar doğrultusunda dosya, ön inceleme yapılması için yeniden Bakanlığa gönderildi.

DANIŞTAY, BAKANLIĞIN MELİH GÖKÇEK KARARINI İPTAL ETTİ

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemin belediye bürokratları hakkında, imar planı değişiklikleri vasıtasıyla belirli taşınmaz sahiplerine haksız kazanç sağlandığı yönündeki şikayeti karara bağladı. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından verilen şikayetin işleme konulmaması kararı, Danıştay tarafından incelenerek yerinde bulunmadı.

Danıştay Birinci Dairesi, eldeki bilgi ve belgelerin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir ön inceleme yapılmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Kararda, imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle yapıldığının, bu süreçte hangi belediye görevlilerinin imzasının bulunduğunun ve yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunun titizlikle araştırılması gerektiği belirtildi.

DOSYA YENİDEN BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Hukuki denetim sonucunda Danıştay, plan değişikliklerinin bireysel menfaat sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın "işleme konulmama" kararını oy birliğiyle kaldırdı. Bu kararla birlikte dosya, iddiaların detaylı bir şekilde araştırılması ve ön inceleme raporu hazırlanması için tekrar İçişleri Bakanlığı'na sevk edildi.

