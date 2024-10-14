Malatya'nın Darende ilçesinde 2 bin dekar arazide çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Darende ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Kelhasanuşağı mevkiinde yaklaşık 2 bin dekar bir araziyi etkileyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Darende'de 2000 Dekar Alanda Anız Yangını - Son Dakika
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