Darende\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA