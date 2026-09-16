Darende'de iç kanama geçiren 85 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde iç kanama geçiren 85 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde iç kanama geçiren 85 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören T.D. (85), iç kanama nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi.
Hastanede tedavi altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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