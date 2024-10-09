Darende\'de Meyve Bahçesinde Yangın

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Malatya'nın Darende ilçesinde 20 dönümlük bir meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gece saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ağılbasi Mahallesi'nde bahçelik bir alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında bazı meyve ağaçları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA