Darende\'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Malatya- Kayseri Karayolu üzeri Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Ö. yönetimindeki 48 R 6790 plakalı motosikletle plakası öğrenilmeyen Veysel Ç. idaresindeki motosiklet Darende Somuncubaba Bulvarı Darende Belediyesi binasının karşısında çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 ambulansı ile Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede esnaf sürekli aynı yerde kazaların olduğunu söyleyerek yetkililerin önlem almasını istedi. - MALATYA