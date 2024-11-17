Darüsselam'da bina çöktü: 13 ölü - Son Dakika
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Darüsselam'da bina çöktü: 13 ölü

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bir bina çöktü, 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralı.

17.11.2024 23:17
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Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. - DARÜSSELAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darüsselam'da bina çöktü: 13 ölü - Son Dakika

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