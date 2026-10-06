Darwin yakınlarındaki tatbikatta devrilen araçta 1 asker öldü, 5 asker yaralandı

Avustralya'da tatbikat sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı açıklandı.

Avustralya ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin yakınlarındaki Mount Bundey Eğitim Alanı'ndaki tatbikat sırasında bir aracın devrildiği ifade edildi. Kazada araçta bulunan Onbaşı Brendan Hannam'ın öldüğü, 5 askerin de yaralandığı aktarıldı. Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Susan Coyle, Hannam'ın 2019'da Afganistan'da iki operasyonel görevde bulunduğunu ve İngiltere'de İngiliz Silahlı Kuvvetleri ile Ukraynalıları eğittiğini belirtti.

Bu, son aylarda eğitim sırasında yaşanan 2'nci ölüm oldu. Mayıs ayında Avustralya Özel Hava Servisi Alayı'ndan bir asker paraşüt eğitimi sırasında hayatını kaybetmişti.