Datça açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

3.Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 37 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisindeki yapılan aramada 37 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA