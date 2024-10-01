Datça açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Datça açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Datça açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Datça'da Sahil Güvenlik, yelkenli teknede 37 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçıyı yakaladı.

01.10.2024 09:47
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 37 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisindeki yapılan aramada 37 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Datça açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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