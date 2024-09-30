Datça\'da çadırda yaşlı erkek ölü bulundu

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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşlı adam kaldığı çadırda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın uzun bir süre önce öldüğü tespit edildi.

Datça-Boğaziçi Mahallesi karayolu kenarında çevredeki vatandaşlar tarafından çalılık alandaki çadırda cesetle karşılaştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin Haydar Doğruer'e ait olduğunu belirledi. Uzun bir süre önce öldüğü belirlenen Doğruer'in daha önce uzun süre Muğla Huzurevi'nde kaldığı, sonrasında Datça'ya gelip yalnız başına çadırda yaşadığı öğrenildi. Doğruer'in cansız bedeni olay yerinden alınıp hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. - MUĞLA