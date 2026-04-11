Datça'da Otomobil Kazası: Yaralı Yok
Datça'da Otomobil Kazası: Yaralı Yok

Datça\'da Otomobil Kazası: Yaralı Yok
11.04.2026 19:49
Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaç ve elektrik direğini devirdi. Yaralı yok.

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 2 ağacı ve 1 elektrik direğini yerinden söktü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 R 7525 plakalı aracın sürücüsü 39 yaşındaki E.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan 2 ağacı ve 1 elektrik direğini yerinden sökerek durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, refüjde de ciddi tahribat oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Olaylar, Datça, Muğla, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
