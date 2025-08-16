Datça'da Yunan Göçmenleri Kurtarıldı - Son Dakika
Datça'da Yunan Göçmenleri Kurtarıldı

16.08.2025 12:56
Datça açıklarında Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilen 86 göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içinde 20'si çocuk 86 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 66 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

12:49
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama: Rusya'ya yaptırım, Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama: Rusya'ya yaptırım, Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
