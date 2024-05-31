Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı

Geniş Video İzle

Gaziantep'te borç para vermeyen dayısını öldüren zanlı, otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı. Yakalanan katil zanlısı yeğen, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay, önceki gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi.

31.05.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı

Kaçtığı otobüste sabaha karşı yakalanan zanlı yeğen tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te borç para vermeyen dayısını öldüren zanlı, otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı. Yakalanan katil zanlısı yeğen, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan T. isimli şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken yakalandı

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, zanlının otobüsle kaçtığı tespit edildi. Katil zanlısı yeğen, kaçmak için bindiği otobüse Osmaniye'de sabah karşı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Katil zanlısı yeğen tutuklandı

Yakalanan katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Osmaniye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement