DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama - Son Dakika
DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama

DEAŞ\'a Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama
11.04.2026 21:49
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9 adli kontrol ile bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Polis Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içinde faaliyet yürütüldüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama - Son Dakika

Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyum atandı Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyum atandı
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder’e protesto Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:58
Canlı anlatım: Kayseri’de 2 dakikada iki gol
Canlı anlatım: Kayseri'de 2 dakikada iki gol
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
SON DAKİKA: DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama - Son Dakika
