DEAŞ Bağlantılı 3 Kişi Afyonkarahisar'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Bağlantılı 3 Kişi Afyonkarahisar'da Yakalandı

DEAŞ Bağlantılı 3 Kişi Afyonkarahisar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

01.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:44
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DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi polis tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ Terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile haklarında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan N.B.A.A., S.K.S.A. ve T.B.A.A isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DEAŞ Bağlantılı 3 Kişi Afyonkarahisar'da Yakalandı - Son Dakika
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