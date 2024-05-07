DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
8 şüpheli yakalandı
Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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