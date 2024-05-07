DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerin yanı sıra diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

07.05.2024 11:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

8 şüpheli yakalandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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