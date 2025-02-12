Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı

Geniş Video İzle

Giresun'da başıboş bir köpek, sokakta yürüyen kadına saldırarak boğazından ısırdı. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

12.02.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da sokakta yürüyen bir kadının başıboş bir köpeğin saldırısına uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin aniden kadının üzerine atlayarak boğazından ısırdığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan talihsiz kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIK GENELGE GÖNDERDİ AMA...

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı sokak hayvanları için 81 ile genelge göndermişti. Genelgede, toplanıp daha sonra sokağa bırakılan her köpek için 71 bin lira ceza uygulanacağı bildirilmişti.

Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı

Güvenlik, 3-sayfa, Giresun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Kimdir bakanlığı takıyor ki Türkiye’nin her bölgesinde ve her yerinde milyonlarca sokak hayvanları Millete dehşeti yaşatıyor ve maalesef bazen ölümle sonuçlanıyor acilen gerekli çalışmalar yapılmalı… 78 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    belediye uygulamaya kalksın yine köpek kostümü giyip havlamaya başlayacak insanlar var evde annesine bakmaz köpek için köpek kılığına girenler var 52 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    sokakta köpek gibi havlayan köpeklere verin onlar baksın sitelerde rezidanslarda oturup köpek gibi havlayanlardan bahsediyorum 39 2 Yanıtla
  • BAŞBUĞ SUAT:
    OTURDUĞUNUZ O KOLTUKLAR HARAM ZIIKIM OLSUN KİMLER YETKİLİYSE BU KONUDA 16 2 Yanıtla
  • Tatar9515:
    Giresun belediyesi kesin akp dir Koca kafalı 16 1 Yanıtla
  • Hakan Ozer:
    sacma salak bir ülkede yaşıyoruz sirf inat ugruna sokata kopekler geziyor kuru ekmek vermekle hayvan sevgisi olmaz barinaklara toplasinlar her kes aylik belli bir ücret odesin her kesin basina gelebilir 12 2 Yanıtla
  • Musa Albayrak:
    burası barbarlar ülkesi burada hiçbir şeyi düzene girmez ne adalet var ne sokakta adalet var ne köpekler de adalet var 7 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    kamereman cekmesen daha iyidi 8 1 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Öyle villarda rezidanslarda oturup oyuncak gibi ufacik hayvanlara bakmakla HAYVANSEVER olunmuyor oyle BARINAKLARA gidip şov yapmaklada sanatçı duyarli olmuyor ailesinden birinin başina böyle elim bir olay yaşasa acaba cok merak ediyoruz HAYVANSEVERLIK şov yapma araci oldu yazık guzel ulkemde SOKAKTA HIC BIR SAHIPSIZ KÖPEK DOLAŞAMAZ 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Barınağa toplayın diyenler nerde var o kapasiteli barınaklar? Nerde onca köpeğe hizmet edecek personel? Malzeme? Altyapı? Genelge çıktı diye sokaktan bütün köpeklerin temizlenmesini bekleyenler var. Kolaydı öyle yüzyıllardır doğada yaşam süren canlıları bir anda yok etmek. Yakalayamazsınız bile. 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:44:27. #1.11#
SON DAKİKA: Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.