Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu\'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
20.06.2026 10:06
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız turnuvaya erken veda ederken, mücadeleye Kerem Aktürkoğlu'nun bir taraftarla yaşadığı sert tartışma damga vurdu. Milli oyuncunun saha kenarında verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

A Milli Futbol Takımımız için büyük umutlarla başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni, ne yazık ki hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptaki kritik mücadelede Paraguay'a 1-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti.

24 YILLIK HASRET KISA SÜRDÜ

İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan millilerimiz, Paraguay karşısında da sahadan puansız ayrılarak 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklentilerin çok uzağında kaldı. Ancak sahadaki kötü sonuç kadar, maç esnasında yaşanan bir gerginlik de spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

39. DAKİKADA TRİBÜNLE GERİLDİ

Mücadelenin 39. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında tansiyon bir anda yükseldi. Tribünlerden kendisine yönelik gelen tepkilere sessiz kalamayan milli futbolcu, maçın atmosferiyle sinirlerine hakim olamadı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kendisine seslenen Türk bir taraftara doğru dönerek eliyle sert bir tepki gösteren Aktürkoğlu'nun, hakaret ettiği iddia edilen o anlar yayıncı kuruluşun kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Turnuvaya erken havlu atmanın üzüntüsünü yaşayan futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle girdiği bu münakaşaya büyük tepki gösterdi. Olay anına ait görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada milli oyuncuyu eleştiren binlerce paylaşım yapıldı. Oyuncunun veya teknik heyetin konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor - Son Dakika

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