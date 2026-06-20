YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle salonlara giriş yaptı.

120 SORU, 165 DAKİKA

TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Test dağılımı şöyle:

Türkçe: 40 soru

Temel Matematik: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü; Fen Bilimleri testinde ise fizik, kimya ve biyoloji soruları yer alacak.

OKUL ÖNLERİNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileler de okul çevrelerinde heyecanla beklemeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca gencin üniversite hayali için mücadele ettiği sınav maratonu yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

YARIN İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te düzenlenecek. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih süreci başlayacak.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın sınava başvurduğu bildirildi.

YURT GENELİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS tedbirleri kapsamında 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yaptığını açıkladı. Sınav süresince güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulanacağı belirtildi.