YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor - Son Dakika
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YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

20.06.2026 10:16
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Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle salonlara giriş yaptı. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında.

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle salonlara giriş yaptı.

<a class='keyword-sd' href='/yks/' title='YKS'>YKS</a> maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

120 SORU, 165 DAKİKA

TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Test dağılımı şöyle:

Türkçe: 40 soru

Temel Matematik: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü; Fen Bilimleri testinde ise fizik, kimya ve biyoloji soruları yer alacak.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

OKUL ÖNLERİNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileler de okul çevrelerinde heyecanla beklemeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca gencin üniversite hayali için mücadele ettiği sınav maratonu yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

YARIN İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te düzenlenecek. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih süreci başlayacak.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın sınava başvurduğu bildirildi.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

YURT GENELİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS tedbirleri kapsamında 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yaptığını açıkladı. Sınav süresince güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulanacağı belirtildi.

YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

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Son Dakika Güncel YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor - Son Dakika
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