Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Nesih Deniz (63) ve oğlu M.D. (34) arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.
M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu - Son Dakika
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