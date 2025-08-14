Delhi'de Fırtına, Baba-Kızı Tehdit Etti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de fırtınanın etkili olduğu Kalkaji bölgesinde meydana gelen kazada bir ağacın motosikletteki baba ve kızın üzerine devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de fırtına sonucunda trajik bir kaza meydana geldi. Şehrin Kalkaji bölgesinde yerel saat ile 09.50 sıralarında, fırtınanın etkisiyle kökleri zayıflayan, yol kenarındaki ağaç, kendi ağırlığına dayanamayarak yoldan geçen motosikletteki baba ve kızının üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ayrıca yakındaki bir araç da hasar görürken, içindeki 1 kişi de mahsur kaldı. Polisin olay yerine intikal etmesiyle devrilen ağaç iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye sevkedilen 50 yaşındaki baba Suhdir Kumar'ın hayatını kaybettiğini, 22 yaşındaki Priya Kumar'ın yaralandığını ve hasar gören araçta mahsur kalan kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Kırmızı alarm verilmişti

Hindistan Meteoroloji Ajansı, başkentteki şiddetli yağışlar için kırmızı alarm durumu ilan etmiş ve halkı su seviyelerinin yükseldiği ana yollar ve altgeçitlerde dikkatli olma konusunda uyarmıştı. - YENİ DELHİ