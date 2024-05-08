DEM Parti'ye silahlı saldırı - Son Dakika
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DEM Parti'ye silahlı saldırı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti'nin ilçe örgütü merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda büronun camlarına 14 adet mermi isabet etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için soruşturma başlattı.

08.05.2024 09:02
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti'nin ilçe örgütü merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. DEM Parti'nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DEM Parti\'ye silahlı saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEM Parti'ye silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti'ye silahlı saldırı - Son Dakika
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