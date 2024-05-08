DEM Parti\'ye silahlı saldırı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti'nin ilçe örgütü merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. DEM Parti'nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.