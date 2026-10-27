Demanslılara insülin enjekte ettiği iddia edilen bakıcı Frankfurt'ta yargılanıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir bakımevindeki yetersizliğe ve iş yüküne dikkat çekmek için demans hastalarına gerekli olmamasına rağmen insülin enjekte ederek tehlike arz edecek şekilde yaralanmalarına neden olan Alman bakıcının cinayete teşebbüs ve ağır yaralama suçlarından yargılanmasına başlandı.

Alman kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve Alman hasta bakıcının cinayete teşebbüs suçlarından yargılandığı davada ilk duruşma tamamlandı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmada 39 yaşındaki sanığın avukatı, müvekkilinin çarpıcı itiraflarının yer aldığı yazılı ifadesini mahkemede okudu.

2010 yılında devlet onaylı geriatri hemşiresi olarak eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli huzurevlerinde görev yaptığını belirten sanık, Eylül 2023'te Frankfurt kentinin kuzeyindeki Bad Vilbel bölgesindeki bakımevinde çalışmaya başladığını bildirdi. Bakımevinde kalan demans hastaların bakıldığı bölümden sorumlu olduğunu belirten sanık, birimde 22 hastanın bulunduğu ancak sadece 10 personel ile hizmet verildiğini söyledi. Çalıştığı süre boyunca yaşlı sakinlerin bakım durumlarının giderek kötüleştiğini fark ettiğini, az personel ile çok fazla iş yükünün altından kalkmaktan zorlandıklarını belirten sanık, doktorların bu durumu fark edip yönetime baskı yapmalarını umduğunu ifade etti.

Doktorların bakımevindeki kötü durumu fark etmeleri için kendisinin çabalarını görmediğini belirten sanık, bunun üzerine demans hastalarına insülin enjekte ederek durumlarının ağırlaşmasını ve tam teşekküllü hastanede tedavi görmelerini sağlama fikrinin oluştuğunu belirtti.

Savcılık iddianamesi göre de sanık, ilk enjeksiyonu 23 Temmuz 2025 tarihinde yaparken 19 Eylül 2025 tarihine kadar toplam 6 benzer olayı gerçekleştirdi. İddianameye göre, bakıcı, bir hastaya da 2 kez insülin enjekte etti. Bunu da hastaneden taburcu olan hastanın yeniden ve uzun süreli hastanede kalmaya devam etmesi yönünde karar verecek olan doktorların teşhisini kuvvetlendirmek için yaptı. Savcılık, Alman vatandaşı olan sanığı iki cinayete teşebbüs ve 6 ağır yaralama suçundan suçlanmasını isterken avukatı, müvekkilinin bakımevindeki sorunlara dikkat çekmek istediğini, kimseye zarar verme veya öldürme niyeti olmadığını ve yaptıklarının sorumluluğunu tamamen üstlendiğini belirtti. İddianameye göre hasta bakıcının insülin verdiği hastaların hepsi 80 yaşın üzerindeydi. Hiçbiri diyabet hastası olmayan hastaların insülin verildikten sonra kan şekeri seviyeleri düştü, bazıları hayati tehlike arz edecek şekilde bundan etkilendi. Hasta bakıcı 4 vakada acil servisleri arayarak hastalarının durumunun kötüleştiğini ve hastaneye sevk edilmeleri gerektiğini bildirirken 2 vakada bunu yapmadı. Savcılığa göre hasta bakıcı, hastaların savunmasızlığından ve kırılganlığından faydalandı.

Demans hastasına insülin enjekte ettiği 19 Eylül'den bir gün sonra 20 Eylül'de tutuklanan sanık hakkındaki kararın Aralık ayında verilmesi bekleniyor.