Demirköy\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Demirköy ilçesi Barajlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. - KIRKLARELİ