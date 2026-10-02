Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 4 bin 18'e çıktı - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 4 bin 18'e çıktı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı 4 bin 18'e ulaştı. Hükümet, yedi eyalette kesinleşen vaka sayısının 8 bin 300'e ulaştığını, 2 binden fazla kişinin iyileştiğini, salgının ülkenin en büyük ve en ölümcül salgını olduğunu bildirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz mayıs ayında patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 18'e ulaştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı 4 bini aştı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 18'e ulaştığı bildirildi. Hükümet, yedi ayrı eyalette kesinleşen vaka sayısının 8 bin 300'e ulaştığını, hastalığa yakalanan 2 binden fazla kişinin ise iyileştiğini aktardı.

Ebola'nın Bundibugyo türünün yol açtığı salgın, 2018-2020 yıllarında yaşanan önceki salgını geride bırakarak ülke tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını haline geldi. Mevcut tablo, Batı Afrika'da 2014-2016 yılları arasında yaşanan ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'de 28 bin 600'den fazla kişiye bulaşıp 11 bini aşkın insanın ölümüne neden olan büyük salgından sonra kaydedilen en ağır ikinci salgın durumunda.

Hükümet ve Birleşmiş Milletler geçtiğimiz ay, salgının ilk başladığı Ituri eyaletinin bazı bölgelerinde virüsün yayılma hızının yavaşladığına dair işaretler olduğunu açıklamıştı. Ancak virüs, Kuzey Kivu başta olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Güney Ubangi eyaleti ise doğudan seyahat eden bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, geçtiğimiz ay salgın ilan eden yedinci eyalet oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 17 Mayıs'ta küresel acil durum ilan etmişti.

Kaynak: İHA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3. SayfaHükümetSağlıkDünyaSon Dakika

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