Denizli Çivril\'de tarım arazisinde yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesi Karayahşiler ve Yamanlar Mahalleleri arasında bulunan ovadaki tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yoğun müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.