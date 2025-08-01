Denizli\'de Altyapı Çalışmasında Ters Yöne Giren Araç Trafikte Paniğe Neden Oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alt yapı sırasında, trafiğe kapatılan bölgeye uyarı levhalarının konuşmaması sürücülere zor anlar yaşattı. Ters yöne giren bir otomobil, trafikte paniğe neden oldu.

Denizli DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesindeki ana caddede alt yapı çalışması başlattı. Bölünmüş yolun bir yönünü trafiğe kapatarak kazı çalışması yapan DESKİ ekipleri, yolun başlangıcı her hangi bir uyarı tabelası ve duba yerleştirmeyince; bazı sürücüler karşı yönüne girmek zorunda kaldı. Uyarı olmayınca ters yöne girerek, yolda aracın dörtlülerini yakarak güçlükle ilerlemeye çalışan sürücü, trafikte paniğe neden oldu.

Çevre esnaflar ve sürücülerin tepkisine neden olan durum, yapılan ihbarın ardından DESKİ ekiplerinin ertesi gün yolu dubalarla kapanması ve trafiği başka bir sokağa yönlendirmesiyle son buldu. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan ters yön kullanımı sırasında her hangi bir kazanın yaşanmaması teselli oldu. - DENİZLİ