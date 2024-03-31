Denizli\'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü, Çok Sayıda Partili Yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesinde bulunan parti binası önünde toplandı.
Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığa daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan çok sayıda partili yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Halen çökmenin devam ettiği balkonun etrafı güvenlik çemberine alındı. - DENİZLİ
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