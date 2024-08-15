Denizli'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

Denizli\'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

Denizli'de husumetlisinin yaralayıp, oğlunu öldüren cinayet zanlısının yakalanmasındaki detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından zanlıyı tespit etti.

15.08.2024 16:41
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Denizli'de husumetlisinin yaralayıp, oğlunu öldüren cinayet zanlısının yakalanmasındaki detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısının yerini tespit eden polis ekiplerinin, bölgedeki temel gıda ürünlerinin temin edildiği işyerlerindeki güvenlik kameralarından zanlıyı tespit ettiği öğrenildi.

Denizli'de aralarında husumet bulunan Emrah Görmez (35), ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), ile yolda karşılaşan Melih K. (30), yanındaki silahla ateş açtı. Babasına siper olan Muhammet Hüseyin Görmez ve baba Görmez olayda yaralanmış, 16 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından firari olan cinayet zanlısını yakalamak için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Cinayet zanlısı Melih K.'nın Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar mevkiinde olduğunu belirleyen cinayet büro ekipleri bölgeye özel iki ekip gönderdi. Tatil beldesine uygun kıyafetler giyerek kamufle olan polisler bölgede temel gıda ürünlerinin temin edildiği işyerlerinde güvenlik kameralarını anbean izledi. Cinayet zanlısı Melih K.'nın bölgede olduğunu netleştiren ekipler 47 saatlik takip ve beklemenin ardından operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Melih K., kıskıvrak yakalandı. Melih K., alınan ilk ifadesinde cinayet silahını Denizli'de sakladığı yeri de itiraf etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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