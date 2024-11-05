Denizli'de Gasp Çetesi Uşak'ta Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Gasp Çetesi Uşak'ta Yakalandı

Denizli\'de Gasp Çetesi Uşak\'ta Yakalandı

3 kişi, 200 bin TL gasp ederek Uşak'a kaçtı. JASAT, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

05.11.2024 13:25
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Denizli'de evine gittikleri şahsın 200 bin TL'sini gasp eden 3 kişi Uşak'ta yakalandı. Şüphelilerden birinin, aranma kaydının ortaya çıkmaması için ablasının kimlik bilgilerini vermesi ise JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Olay, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde 2 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çisil D. (41), Ahmet F.Ö. (30) ve Mustafa D. (28), nakit parası olduğunu öğrendikleri S.T.'nin evine gitti. Burada S.T.'ye bıçak çeken şüpheliler vatandaşın 200 bin lirasını, cep telefonunu ve banka kartlarını gasp etti. S.T.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şahısları yakalamak için harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen JASAT timleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Uşak'a kaçtıkları tespit edildi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi şüphelileri kıskıvrak yakalayarak Denizli'ye getirdi.

Kadın gaspçı JASAT'ı kandıramadı

Kimlik tespiti sırasında şüpheli Çisil D., kendi kimlik bilgileri yerine ablasının kimlik bilgilerini verdi. Durumu fark eden jandarma ekipleri Çisil D.'nin gerçek kimliğini tespit etti. Yapılan sorgulamada ise Çisil D.'nin 4 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çisil D. ve Ahmet F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa D. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin suç kayıtları pes dedirtti

Şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında ortaya çıkan suç kayıtladı pes dedirtti. Çisil D.'nin basit yaralama, usul kanununa muhalefet ve hükümlü tutuklunun kaçması gibi suçlardan 5 adet suç kaydının bulunduğu, 3 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Ahmet F.Ö.'nün ise borçlunun ödeme şartının ihlali, hırsızlık, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağma, güveni kötüye kullanma ve uyuşturucu madde gibi suçlardan 11 suç kaydının olduğu belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Gasp Çetesi Uşak'ta Yakalandı - Son Dakika

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