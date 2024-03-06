DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir beton firmasında çalışan Kadir Uçan'ın kullandığı 20 F 4608 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada metal yığınına dönen kamyonun sürücü kabininde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Kadir Uçan'ın cansız bedeni, iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Uçan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Yumurcak'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
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