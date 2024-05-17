Denizli'de kız meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de kız meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Denizli\'de kız meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir şahıs kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi çalıştığı tekstil atölyesinde bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor. Yaralanan kişi ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.05.2024 23:30
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Denizli'de bir şahıs, kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi çalıştığı tekstil atölyesinde bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. ile Ramazan G. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aralarında husumet oluşan M.T, Ramazan G.'nin çalıştığı tekstil atölyesine bir arkadaşıyla birlikte geldi. Atölyenin ikinci katında çalışan Ramazan G. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında getirdiği bıçakla Ramazan G.'yi yaraladı. Daha sonra arkadaşıyla M.T, olay yerinden kaçtı.

Atölyede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ramazan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.T. ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kız meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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