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Denizli'de Kore gazisi Selahattin Karakaş toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli'de Kore gazisi Selahattin Karakaş toprağa verildi

Denizli'de yaşadığı evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi Selahattin Karakaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Karakaş'ın cenazesi Asri Mezarlık Gaziler mezarlığına defnedildi. Denizli'de yaşayan diğer 7 Kore Gazisi ise hayatta kalmaya devam ediyor.

Denizli\'de Kore gazisi Selahattin Karakaş toprağa verildi
24.01.2024 - 15:09,
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Denizli'de yaşadığı evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Selahattin Karakaş (94), törenle toprağa verildi.

Denizli'de yaşayan son 8 Kore Gazisinden biri olan 94 yaşındaki Selahattin Karakaş, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşadığı evinde yaşlılığa bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kore gazisi Karakaş, bugün Asri Mezarlık İçi Camiide düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi'nin cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakaş'ın cenazesi Asri mezarlık Gaziler mezarlığına defin edildi.

Öte yandan, 94 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Karakaş'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Denizli'de yaşayan 7 Kore Gazisi kaldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Kore, Tören, Ölüm, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kore gazisi Selahattin Karakaş toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Kore gazisi Selahattin Karakaş toprağa verildi - Son Dakika
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