Denizli'de kuyuya düşen koyunları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Denizli'de kuyuya düşen koyunları itfaiye kurtardı

Denizli\'de kuyuya düşen koyunları itfaiye kurtardı
22.06.2026 11:01  Güncelleme: 11:03
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Denizli'nin Tavas ilçesinde boş arazide otlarken üstü açık bir kuyuya düşen küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde otladığı sırada boş arazide bulunan kuyuya düşen küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide sürü halinde otlayan küçükbaş hayvanlar, bölgede bulunan üstü açık bir kuyuya düştü. Hayvanların kuyuya düştüğünü fark eden çoban, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tavas şubesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya merdiven yardımıyla inerek kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye erlerinin kuyu içerisinde gerçekleştirdiği yoğun ve güçlükle yürütülen çalışmaların ardından mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, halatlar yardımıyla tek tek yukarı çıkartıldı. Kuyudan çıkarılan sağlık durumları iyi olan koyunlar, sahibine teslim edildi. Sürü sahibi, hayvanlarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kuyuya düşen koyunları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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