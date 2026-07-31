Denizli\'de Marangozhane Yangını Kontrol Altında

Denizli'nin Çal ilçesinde marangozhanede gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir marangozhanede, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Marangozhaneden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı noktaya yakın mesafede bulunan itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızla müdahale etti. Etkili çalışma sayesinde yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, marangozhanede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.