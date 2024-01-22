Denizli'de misafirliğe giden kadının elektrikli bisikleti çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesinde Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeliha Ş, elektrikli bisikleti ile bir yakınına misafirliğe gitti. Bir süre sonra evine gitmek isteyen Zeliha Ş, elektrikli bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen talihsiz kadın, bisikletinin bir şahıs tarafından çalındığını görerek, polis ekiplerine ihbarında bulundu. Polis ekipleri hırsızlık olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Elektrikli bisikletin yanına gelen kimliği belirsiz şahıs, önce bir süre uğraşıyor. Ardından elektrikli bisikletin üzerine binerek itekleyerek götürdüğü görülüyor. - DENİZLİ