Denizli'de Motosiklet Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

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Denizli'de kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan anne ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.M, idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklette bulunan H.M., ile yolcu konumundaki annesi Dilek Tercan yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.M., Servergazi Devlet Hastanesine, annesi ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Başını çarptığı için durumu ağır olan anne Dilek Tercan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan H.M.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ