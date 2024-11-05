Denizli'de Motosiklet Kazası: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

Denizli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada annesi ölen, oğlu yaralandı.

05.11.2024 10:49
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Denizli'de kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan anne ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.M, idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklette bulunan H.M., ile yolcu konumundaki annesi Dilek Tercan yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.M., Servergazi Devlet Hastanesine, annesi ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Başını çarptığı için durumu ağır olan anne Dilek Tercan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan H.M.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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