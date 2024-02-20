Denizli'de Motosiklet Kazası Geçiren Genç Esnaf Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası Geçiren Genç Esnaf Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Motosiklet Kazası Geçiren Genç Esnaf Hayatını Kaybetti

Denizli'de motosiklet kazası geçiren ve yaklaşık 4 aydır tedavi gören Çivrilli genç esnaf Serkan Ergül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Ergül, bugün Çivril Menteş Mahallesi'nde defnedildi.

20.02.2024 00:07  Güncelleme: 00:08
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Denizli'de geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Çivrilli genç esnaf, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de kadın kuaförü salonu işleten Serkan Ergül, hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Ergül'ün yaklaşık 4 ay önce motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan genç esnaf, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ergül, bugün Çivril Menteş Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazası Geçiren Genç Esnaf Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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