Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada genç sürücü ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarında.

24.02.2025 23:35
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Motosiklet ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada: Sürücü ağır yaralı

DENİZLİ - Denizli'de bulvara girmek üzere olan motosiklet sürücüsüne süratle gelen otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Yiğit Alp Yavuz (17), idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosikleti ile bulvara bağlanmak istediği esnada K.O.G., yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobili ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandığı görüldü. Çarpışmanın ardından ise hem motosiklet hem de genç sürücüsü metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevke edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleşen yaralı genç motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı otomobil sürücüsü K.O.G.'de ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Yavuz'un durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle iki araçta hurdaya döndü. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde ara yoldan bulvara gelen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Yavuz'un bir süre gelen araçları beklediği ardından ise yolda araç olmadığı için yola çıktığı görülüyor. Yiğit Alp Yavuz'un yola bağlandığı esnada ise K.O.G., yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. K.O.G.'nin kullandığı otomobilin aşırı süratli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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