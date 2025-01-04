Denizli'de Müzik Kavgası Bıçaklı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
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Denizli'de Müzik Kavgası Bıçaklı Çatışmaya Dönüştü

Denizli\'de Müzik Kavgası Bıçaklı Çatışmaya Dönüştü

Denizli'de bir pide salonu işletmecisi ve komşuları arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

04.01.2025 15:32
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir pide salonu işletmecisi ile arabasından yüksek sesle müzik açmasından rahatsız olan komşuları arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonucunda iş yerinde büyük maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Albayrak Meydanı'nda bir apartman altındaki pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pide salonu işletmecisi Halil S., aracından yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bina sakinleri tarafından uyarıldı. Ancak bu uyarıya aldırış etmeyen işletme sahibi ile komşuları arasında gerginlik büyüdü. Tartışma sırasında taraflar arasındaki kavga kontrolden çıktı. İki kişi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga sırasında Halil S.'ye ait iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Müzik Kavgası Bıçaklı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika

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