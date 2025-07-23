Denizli\'de Orman Yangını Çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için hem arazözlerle hem de iş makineleriyle müdahalede bulunuyor. - DENİZLİ