Denizli'de orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Denizli\'de orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Sarayköy itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak görevi tamamladı.

31.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazide başlayan örtü yangınını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sarayköy ekipleri, gerçekleştirdikleri erken müdahale sayesinde yangını büyümeden ve ormanlık alana taşmadan söndürdü.

Yangına müdahale eden Sarayköy itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak görevi tamamladı. Ormanlık alana sıçraması halinde büyük bir kayba neden olabilecek olan yangın, vatandaşlara endişe yaşattı. Benzer olayların yaşanmaması vatandaşların hassas olmaları, açık alan ve bilhassa ormanlık alanda ateş yakmamaları istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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