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Denizli'de Ortaokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Uğradı - Son Dakika
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Denizli'de Ortaokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Uğradı

Denizli'de bir ortaokulda eğitim gören 11 yaşındaki çocuk, okul çıkışı 7 akranı tarafından darp edildi. Aile, maruz kaldığı akran zorbalığı yüzünden çocuklarını okula gitmek istemeyen çocuklarını ikna etmeye çalışıyor.

Denizli\'de Ortaokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Uğradı
27.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:06
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Denizli'de bir ortaokulda eğitim gören 11 yaşındaki çocuk, okul çıkışı 7 akranı tarafından darp edildi. Rapor alarak şikayetçi olan aile, maruz kaldığı akran zorbalığı yüzünden okula gitmek istemeyen çocuklarını ikna etmeye çalışıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi S.A.T., okul çıkışında 7 akranı tarafından darp edildi. Bir süredir devam eden tehdit, hakaret ve şiddet olaylarının mağduru olan S.A.T., vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan darp izi ve morluklara rağmen durumu ailesinden gizlemeye devam etti. Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu fark eden baba Mustafa Tekeli, oğlunun kendisine okula gitmek istememesinin nedenini söylemek zorunda kalması sonucu duydukları karşısında şok oldu. Okuldaki arkadaşlarının evladına yaşattığı zorbalığa müdahale etmek için harekete geçen baba Mustafa Tekeli, hemen hastaneye başvurup darp raporu aldıktan sonra durumu polise bildirdi. Ailenin yaptığı şikayet üzerine darp olayına karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldı.

Oğlunun maruz kaldığı akran zorbalığına karşı gerekli önlemlerin alınmasını isteyen baba Mustafa Tekeli, çocukların güvenli bir eğitim ortamında olmaları gerektiğine dikkat çekti. Akran zorbalığına karşı mücadele edeceklerini ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Tekeli, "Oğlumun yaşadıklarını öğrenince çok üzüldük. Durumun daha da ileri seviyelere gitmemesi için saldırgan çocuklardan şikayetçi olduk. Oğlum akran zorbalığı yaşadı. Okul çıkışı 7 çocuk tarafından ölüm ile tehdit edilip, darp edilmiş. Eve geldiğinde bana okula artık gitmeyeceğini söyledi. Okulda bulunan çocuklar, oğluma sürekli sataşıyormuş. Lakap takma, saldırma ve tehdit ediliyor. Ailelerden, çocuklarını yaptıkları bu kötü davranış nedeniyle uyarmalarını istiyorum" dedi.

"Saldırıya uğrardım ve çok dalga geçiyorlar"

Uğradığı saldırılar nedeniyle okula gitmek istemediğini anlatan 11 yaşındaki S.A.T. ise korktuğu için okula gitmek istemediği söyledi. Yaşadıklarının sona ermesini isteyen S.A.T., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana sürekli lakap takıldığı ve hakaret edildiği için ben kavga ettim. Ondan sonra saldırıya uğradım ve çok dalga geçiyorlar. Yani benimle ne sorunları var bilmiyorum ama benim onlar ile sorunum yok. Ben onların kim olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Ben servisimi beklerken bana yine lakap takarak laf atmaya başladılar. Ardından da saldırıya geçtiler." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Ortaokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Ortaokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Uğradı - Son Dakika
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