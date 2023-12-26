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Denizli'de şehit Piyade Uzman Çavuş için helallik alındı - Son Dakika
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Denizli'de şehit Piyade Uzman Çavuş için helallik alındı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için memleketi Denizli'deki evinin önünde helallik alındı. Şehidi askeri kamuflaj giyerek son yolculuğuna uğurlayan eşi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli\'de şehit Piyade Uzman Çavuş için helallik alındı
26.12.2023 - 11:13,
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için memleketi Denizli'deki evinin önünde helallik alındı. Şehidi askeri kamuflaj giyerek son yolculuğuna uğurlayan eşi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kur'an-ı Kerim, ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti. Burada alınacak helalliğin ardından cenaze, Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan, şehidin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Çilem Serinkan'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini asker kamuflajı ile uğurlaması ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Irak, Saldırı, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de şehit Piyade Uzman Çavuş için helallik alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de şehit Piyade Uzman Çavuş için helallik alındı - Son Dakika
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