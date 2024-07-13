Denizli'de Sepetli Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Sepetli Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Sepetli Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı bağışla yaşama tutunduğu ortaya çıktı.

13.07.2024 23:06  Güncelleme: 23:16
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı bağışla yaşama tutunduğu ortaya çıktı.

Kaza, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Belediyesi'nde çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emnine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllardır babasının böbreği ile hayata tutunuyordu

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın bebekken yanlış tedavi nedeniyle böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışıyla tekrar yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken fıtık ameliyatı olduğu ve iddiaya göre yanlış tedaviden dolayı böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a babası Hasan Burkay'ın (56) böbreğini verdiği belirtildi. Oğlu sağlığına kavuştuğu için gözyaşlarına boğulan babanın, "O benim tek oğlum, ona canım feda" ifadelerini kullandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sepetli Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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