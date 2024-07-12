Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı

Denizli\'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı

Denizli'de sosyal medya üzerinden uygun fiyatlı ürünlerin satış ilanını veren dolandırıcılar, kargo görevlileri aracılığıyla mağdurların güvenini kazandı. Dolandırıcılar, alıcılardan para aldıktan sonra düşük değerde ürünler gönderdi ve telefonları engelledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, dolandırıcıların kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

12.07.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de sosyal medyada ilana koyulan uygun fiyatlı ürünleri almak isteyen 92 kişi 340 bin TL dolandırıldı. Anlaştıkları kargo görevlileri aracılığıyla mağdurların güvenini kazanan dolandırıcılardan 6'sı tutuklandı.

Denizli sosyal medya üzerinden piyasa değerinin çok altında fiyatlarla jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünleri satış ilanını veren dolandırıcılar, birlikte hareket ettikleri kargo görevlileri sayesinde kendilerine ulaşan alıcılara güven verdi. Kargoların gönderildiğine dair alıcılara evrak görüntülerini göndererek güven kazanan dolandırıcılar, paylaştıkları hesap numaralarına para gönderilmesinin ardından alıcılara maddi değeri düşük ürünler gönderdi. Ürünlerin ulaştığı alıcıların tekrar aradığı dolandırıcılar, bu kez de telefonları açmayarak engellediği öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olayını tespit ederek harekete geçti. 92 vatandaşı 340 bin 105 TL dolandırarak haksız kazanç elde eden dolandırıcıların KOM ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Adresleri de belirlenen dolandırıcıların yakalanması için kent merkezinde 2, Acıpayam ilçesinde 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Operasyon, Denizli, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
05:40 DSÖ’ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı DSÖ'ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 92 Kişi 340 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement