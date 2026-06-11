Denizli'de Tır Yangını Tarlalara Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Tır Yangını Tarlalara Sıçradı

Denizli\'de Tır Yangını Tarlalara Sıçradı
11.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi'de beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın, çevredeki tarlaları etkiledi. Can kaybı yok.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın, çevredeki tahıl ekili tarlalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, tır ve yükü kullanılamaz hale geldi.

Olay, çevre yolu Salihağa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sarayköy'den Denizli istikametine ilerleyen 20 AOJ 477 dorse plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırın tamamını sararken rüzgarın etkisiyle çevre yolunun kenarındaki tahıl ekili tarlalara da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hem tırdaki hem de ekili arazideki yangına yoğun şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyaz eşya yüklü olduğu öğrenilen tırdaki ürünler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, araç da büyük hasar gördü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tahıl ekili tarlanın büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Beyaz Eşya, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Tır Yangını Tarlalara Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:59:32. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Tır Yangını Tarlalara Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.