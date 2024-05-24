Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı

Denizli\'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile tekstil işçilerini taşıyan bir midibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araç da şarampole düştü ve 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 19:01
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Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile tekstil işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu iki aracında şarampole düştüğü kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali B. idaresindeki 20 YE 472 plakalı otomobil ile seyir halindeyken U dönüşü yapmak istedi. Borlu'nun dönüş yapacağı sırada Selahattin Y. yönetimindeki 20 AKC 23 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içerisindeki yaralıları ve otomobilde bulunan 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ağır olmak üzere, toplam 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İki aracın karıştığı kaza ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Borlu yönetimindeki otomobil ile ilerlediği, bir süre sonra ise midibüsün geçtiği görülüyor. Ardından U dönüşü yapmak isteyen otomobili fark eden midibüs sürücüsü Yitik'in tüm çabasına rağmen iki araç çarpışarak şarampole devriliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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